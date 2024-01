Nikola Jokić zabrinuo navijače: Denver doživeo neverovatan debakl, a Srbin završio na parketu u bolovima (video)

KOŠARKAŠI Denvera obrukali su se na gostovanju Njujork Niksima, jedina svetla tačka u porazu 122:84 bio je Nikola Jokić, ali je u jednom trenutku zabrinuo navijače.

FOTO: Printskrin/Iks/Bleacherreport Jokić je postigao 31 poen, uz 11 skokova i tri asistencije. Ali, njegov učinak je u jednom momentu meča bio u potpuno drugom planu za navijače. Somborca je Donte Divinćenzo slučajno zakačio po licu, a njegov prst završio je "u oku" srpskog košarkaša. Jokić je odmah pao na parke i uhvatio se za lice. Potom ubacio je bacanja i odmah otišao u svlačionicu. Jokić has headed to the locker room after being poked in the eye. He made his