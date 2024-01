Jokić i Denver kao bosi po trnju, Boston pisao istoriju protiv velikog rivala!

Odavno nismo videli ovako nemoćnog šampiona, Niksi su ih "zaključali". na 84 poena, a sem Jokića jedini dvocifreni bio je Aron Gordon sa 12 poena.

Nikola je završio sa 31 košem i 11 skokova, ali je napravio sedam grešaka. On je dobro šutirao za razliku od ostatka tima. Kriminalni procenti, trojke ispod 20%, 19 grešaka, nije ni čudo što je Njujork vodio od početka do kraja. Pojačanje iz Toronta Anunobi je brojao do 26, Branson dodao 21 poen. Ovo je najteži poraz šampiona u sezoni. Vraćaju se sa turneje sa pozitivnim skorom 3-2, u subotu je derbi Jokiću u goste dolazi Embid. Kad smo kod derbija, veliki rivali