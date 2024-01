Lokalizovan požar u bolnici na Zlatiboru, pacijenti i zaposleni evakuisani, među njima 30 dece

Požar koji je pola sata pre ponoći izbio u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Čigota Zlatibor" - lokalizovan je.

Vatra je zahvatila krov i poslednji sprat zgrade, prenosi RTS. Među evakuisanim pacijentima ima i tridesetoro dece. Nema povređenih. Goreo je krov i poslednji sprat zgrade Specijalne bolnice na Zlatiboru. Pacijenti i zaposleni su evakuisani, njih stotinak, među kojima je bilo i tridesetoro dece. Kako RTS saznaje u Vatrogasnoj brigadi u Čajetini, u gašenju požara angažovano je oko 50 vatrogasaca.