Osuđen slepi putnik iz Rusije: Išao od Danske do Los Anđelesa bez pasoša, vize i karte: Rekao da se ničega ne seća

Državljanin Rusije, koji se u novembru prošle godine ukrcao na let iz Danske za Los Anđeles bez karte, pasoša ili vize, proglašen je krivim pred američkim saveznim sudom zbog toga što je bio slepi putnik u avionu.

Sergeja Vladimiroviča Očigavu (46) osudila je porota kalifornijskog suda u petak, nakon što je optužen za federalni zločin u Sjedinjenim Državama. On je u pritvoru od novembra, a preti mu do pet godina zatvora. Tužioci su rekli da je Očigava prošao kroz obezbeđenje na aerodromu u Kopenhagenu, u Danskoj bez karte za ukrcavanje tako što je provukao putnika kroz kapiju za okretanje. Sledećeg dana je prošao kroz kapiju za ukrcavanje neotkriven i ukrcao se na let