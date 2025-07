Mađarski premijer upozorava: Loše politike mogu Evropu odvesti ka kriznom ambisu!

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da u Ukrajini neće biti sklopljen mir ukoliko se Rusija i SAD ne usaglase, dodavši da postoji raskol unutar transatlantskog sveta između progresivne, liberalne Evrope i SAD, koje idu u patriotsko-konzervativnom pravcu.

- Nadao sam se da ce relativno harmonična, zajednička ekonomska politika između Evrope i SAD, zasnovana na sličnim ideološkim pristupima trgovini, trajati do 2030. Trgovinski rat je otprilike suprotan onome što su SAD razvile sopstvenu ekonomsku politiku, čak i protiv Evrope - rekao je on. Orban je ocenio da će do 2030. svet izgledati veoma drugačije, a da se sada suočava sa velikim iskušenjima, dodajući da loše politike mogu još više negativno da utiču na Evropu,