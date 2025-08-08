Stejt department: SAD pozdravljaju odluku libanske vlade o kontroli oružja

RTV pre 36 minuta  |  Tanjug
Stejt department: SAD pozdravljaju odluku libanske vlade o kontroli oružja

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države pozdravljaju odluku libanske vlade da oružanim snagama te zemlje poveri zadatak da celokupno oružje stave pod državnu kontrolu, saopštio je sinoć Stejt department.

Zamenik portparola Stejt departmenta Tomi Pigot rekao je to "važan korak ka libanskom suverenitetu. "Libanske oružane snage moraju se u potpunosti obavezati i delovati sada kako bi u potpunosti sprovele vladinu odluku. Kredibilitet libanske vlade počiva na njenoj sposobnosti da uskladi principe sa dobrom praksom, naveo je on, prenosi Rojters. Istovremeno, američki izaslanik za Siriju Tom Barak, koji je Libanu predstavio američki plan, rekao je da je libanska vlada
