Oblačno, ponegde sa padavinama: Očekuju se kiša i susnežica, na planinama sneg

Oblačnost će danas zahvatati našu zemlju i ponegde donositi padavine.

U Vojvodini i u centralnim delovima Srbije suvo, dok se u ostalim predelima očekuju kiša, susnežica i sneg. Sa severoistoka kontinenta nam severnim vetrovima pristiže hladnija vazdušna masa, tako da će temperatura u najtoplijem delu dana biti do 9 stepeni. Do kraja dana u Srbiji pretežno oblačno. U Vojvodini i na krajnjem istoku biće sunčanih perioda, a u ostalim predelima mestimično se očekuju slabe padavine, i to kiša i susnežica u nižim predelima, a na planinama