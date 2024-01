Cele nedelje tmurno, hladno i maglovito: Evo kada nas čeka razvedravanje i prestanak padavina

U Srbiji sutra oblačno, na planinama provejavanje slabog snega

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno oblačno, ponegde na planinama provejavaće slab sneg. U Vojvodini ujutro slab mraz i ponegde magla, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, tokom noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od minus 4 do 2, najviša od 3 do 7 stepeni Celzijusa. Uveče i noću delimično razvedravanje, a po kotlinama, rečnim