Vučić: Nisam zainteresovan koje će biti preporuke Evropskog parlamenta o izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije naročito zainteresovan koja će biti preporuka i odluka Evropskog parlamenta u rezoluciji o Srbiji.

On je to rekao na pitanje novinara šta misli šta će biti preporuka Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji, u rezoluciji o kojoj bi trebalo da se glasa 8. februara. "Znate šta je bila prošla preporuka Evropskog parlamenta? Bila je preporuka zemljama koje nisu priznale nezavisno Kosovo da priznaju nezavisno Kosovo. Zamislite da ih su ih Španija, Grčka, Rumunija, Kipar ili Slovačka slušale. Srećom, niko ih nije slušao. Tako da vam je jasno u kom odnosu i kako to