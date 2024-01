Vučić sa Lajačakom sutra u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Vučić je prošle nedelje u Davosu, na margini Svetskog ekonomskog foruma, razgovarao sa Lajčakom kome je, kako je saopštio, ukazao na to da "Priština svojim potezima dovodi u pitanje sve što je do sada postignuto u procesu normalizacije odnosa" Kosova i Srbije. Vučić nije precizirao na koje poteze je mislio. On je na svom Instagram profilu napisao da je imao "otvoren razgovor" sa Lajčakom o situaciji na Kosovu i "pretnjama sa kojima se svakodnevno suočava srpsko