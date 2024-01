Od mraza do 15 stepeni: Prognoza vremena do kraja nedelje

U Srbiji u ponedeljak promenjivo oblačno i prohladno, ujutro mraz.

U južnim i centralnim predelima ponegde se očekuju slaba kiša, susnežica i slab sneg. Prema prognozi vremena Weather2Umbrella, severni vetar do kraja dana biće u skretanju na jugoistočni. „Jutarnja temperatura biće od minus četiri do nula Celzijusovih, maksimalna dnevna od tri do sedam stepeni. U Beogradu u ponedeljak promenjivo oblačno i prohladno, ujutro uz slab mraz. Severni vetar do kraja dana biće u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura minus jedan,