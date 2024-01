U Srbiji danas pretežno oblačno vreme, temperatura do sedam stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, na planinama uz provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.U Vojvodini tokom jutra slab mraz i ponegde magla, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, tokom noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od minus četiri do dva, a najviša od tri do sedam. U Beogradu danas ujutru u nižim delovima grada magla. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, severni i severoistočni, tokom noći u skretanju na jugoistočni, prenosi Beta. Najniža temperatura od minus tri do nula, a najviša oko četiri.