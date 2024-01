Stiže i Hondin električni sportski model

Honda je ranije ovog meseca tokom prezentacije na CES sajmu u Las Vegasu predstavila dva nova koncept vozila (na slici je Saloon concept), kao viziju za novu seriju globalnih električnih vozila.

Kako je tada navedeno, Honda "počinje od početka" sa svojom sledećom generacijom električnih vozila koje će odlikovati novi dizajnerski jezik i inženjerska filozofija. Takođe će uključiti nove tehnologije u automobilu kao što su veštačka inteligencija i naprednija bezbednosna oprema. U vezi punjenja baterija, od 15 do 80 odsto kapaciteta će moći da se napuni za 15 minuta ili manje. Honda namerava da ponudi 30 električnih vozila širom sveta do 2030. godine i da do