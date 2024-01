U Zrenjaninu je uhapšen meštanin A.M. (32) jer je imao 100 grama marihuane i 68 komada municije za pištolj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da se on tereti za neovlašćeno držanje droge i oružja. A.M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu. Kurir.rs/Beta Kurir