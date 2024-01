"Najopasnije je kod beba, njima samo curi nos i odjednom prestanu da dišu" Doktor o velikom kašlju: "Svako ko zagovara da se deca ne vakcinišu, direktno je kriv za smrt!"

"Svako ko zagovara da se deca ne vakcinišu je direktno kriv za smrt dece", direktan je i oštar epidemiolog dr Nebojša Bohucki. On je uputio apel roditeljima koji nisu vakcinisali svoju decu protiv velikog kašlja da to učine već danas! Kako ističe, najugroženije su bebe, kod kojih bolest počinje tako što im samo curi nos, a onda dođe do toga da dete prestane da diše! Zato jedino rešenje i on i ostali stručnjaci vidi u vakcinaciji.

Podsetimo, četiri bebe umrle su od velikog kašlja u Institutu za majku i dete u Beogradu, izjavio je danas dr Vladislav Vukomanović, kardiolog i upravnik pedijatrijske klinike na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”. To se dogodilo u periodu od jeseni 2023. godine, kada su počele respiratorne infekcije. Prema njegovim rečima, ima oko 70 dece sa velikim kašljem, polovina je hospitalizovana i ukazuje na porast broja dece sa teškom