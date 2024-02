Pritisak evropskih lidera na Orbana da pristane na finansiranje Kijeva

Specijalni samit EU u Briselu

Lideri Evroske unije izrazili su optimizam u pogledu mogućnosti dogovora između mađarskog premijera Viktora Orbana i ostatka EU o paketu finansijske pomoći Ukrajini od 50 milijardi evra na specijalnom samitu u četvrtak u Briselu. „Moje snažno uverenje je da bi to trebalo da bude moguće. Vreme je da se to dogodi“, rekao je novinarima nemački kancelar Olaf Šolc (Olaf Scholz) uoči sastanka, prenosi Financial Times. Holandski premijer Mark Rute (Mark Rutte) izjavio je