Vučić: Obavestio sam Bocan Harčenka o najnovijem jednostranom potezu Prištine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u četvrtak, 1. februara ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Bocan-Harčenka i tom prilikom ga je obavestio o najnovijem jednostranom potezu Prištine.

'Obavestio sam ambasadora Bocan-Harčenka o najnovijem jednostranom potezu Prištine, jasno usmerenom protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i o mogućim posledicama ovog neodgovornog akta Kurtijevog režima', napisao je Vučić na svom Instagram nalogu 'buducnostsrbijeav'. On je naveo da su razgovarali i o bilateralnim odnosima i saradnji Srbije i Ruske Federacije, kao i o