Uhapšen posle potere u Prokuplju: Kriminalac sa poternice bežao policajcima, pa izašao iz vozila i jednog napao sekirom: Službenici morali i da zapucaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju u saradnji sa Osnovnim janvim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su C. S. (37) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da je on, pošto je pod poternicom, danas u Prokuplju, u blizini jednog ugostiteljskog objekta, ugledavši službeno vozilo policije, pokušao da pobegne kolima, ali ga je policija brzo sustigla i uhapsila. Bežeći od policije, kako se sumnja, on je izašao iz automobila i iz jednog dvorišta uzeo sekiru, a kada ga je policajac sustigao, on se oglušio o naređenje i zamahnuo sekirom ka policajcu, dok su druga dvojica policajaca ispalila po nekoliko hitaca u