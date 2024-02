I Lajović sasvim popustio u Kraljevu: Slovačka na pragu pobede protiv Srbije u Dejvis kupu

Teniska reprezentacija Slovačke vodi protiv Srbije rezultatom 2:0 u kvalifikacijama za Dejvis kup u Kraljevu, pošto je u drugom meču dana Dušan Lajović izgubio od Aleksa Molčana sa 4:6, 6:2, 6:0.

Lajović, 53. igrač sveta, izgubio je od 122. na ATP listi u duelu koji je trajao nepuna dva sata. What a way to end the set! 💨 Alex Molcan draws level taking the second set 6-2 #DavisCup pic.twitter.com/tZWyLfw9ck — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2024 U prvom meču koji je odigran danas Lukaš Klajn je pobedio Miomira Kecmanovića sa 7:6, 6:2. U subotu su od 13 časova na programu meč dublova, a zatim i dva duela u singlu, a duel se igra na tri pobede.