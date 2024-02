U Srbiji danas oblačno sa slabom kišom, temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti umereno i potpuno oblačno, ujutru i pre podne ponegde u Banatu, Braničevskom i Borskom okrugu sa slabom kišom.

Sredinom dana i posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni, na severu i istoku Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od minus 2 do 3 stepena Celzijusa, najviša od 9 na jugu i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini, prenosi Tanjug. U Beogradu umereno i potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, sredinom dana povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša