Temperatura skače do 20 stepeni: RHMZ najavio natprosečno toplo vreme! Kiša danas moguća u 3 dela Srbije

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, a od podneva se na zapadu i jugozapadu očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kiša se ujutro i pre podne očekuje ponegde u Banatu, Braničevskom i Borskom okrugu. Severozapadni vetar će biti slab do umeren, a na severu i istoku Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura biće od minus dva do tri stepena, a najviša dnevna od devet stepeni na jugu i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini. I u Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar koji će sredinom dana povremeno biti