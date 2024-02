(Foto) pokazala modricu na ruci: Miljana optužila Zolu da je fizički nasrnuo na nju, svi detalji drame u Beču: "Šaljite mu pare za nedozvoljene supstance"

Lazar Čolić Zola nakon diskvalifikacije iz Elite otputovao je u Beč gde se nalazi već neko vreme. Njegova bivša partnerka Miljana Kulić uputila se u isti grad kako bi se susrela sa njim, međutim njihov sklad je kratko trajao.

Naime, Miljan je sada na lajvu na TikToku, pokazala modricu,koju joj je po njenim tvrdnjama, napravio upravo Zola. - Kad sam rekla da se vraćam u Elitu uhvatio me za ruku i nije mi dozvolio da izađem iz stana. Nisam ga prijavila. Ono što kaže da sam mu kucala na vrata, laže, namerno da bi me ponižavao. Rekao je nekome da mu kuca na vrata da ispadne da ja to radim u šest, pola sedam ujutru - rekla je Miljana. Takođe, Miljana je ostavljala komentare na lajvu svog