U Srbiji sutra natprosečno toplo vreme: Kolika temperatura nas očekuje?

U Srbiji će sutra biti natprosečno toplo vreme i uglavnom sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra na severu i istoku zemlje biće umereno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak zapadni. Najniža temperatura od minus jedan do devet, a najviša od 15 do 21. U Beogradu nakon umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od šest stepeni do devet, najviša oko 18. U Srbiji i narednih dana biće toplo vreme s dnevnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine.