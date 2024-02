Danas u Srbiji promenjivo i sunčano vreme, kišovito na severu i istoku zemlje

Beta pre 1 sat

U Srbiji se danas očekuje promenjivo i sunčano vreme koje će u na severu i istoku zemlje uz pretežno naoblačenje doneti kratkotrajnu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar koji će na severu i istoku zemlje biti povremeno jak. U planinskim predelima istočne Srbije vetar će dostići i udare olujne jačine. Najniža dnevna temperatura biće od minus dva do devet stepeni Celzijusovih a najviša od 12 do 17 stepeni. Ubeče i noću se na severu i istoku očekuje novo umereno naoblačenje, a ponegde je moguća sasvim slaba kratkotrajna kiša. U Beogradu početak dana umereno oblačan nakon čega će uslediti sunčano vreme sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najniža temperatura u glavnom gradu Srbije kretaće se od četiri do sedam stepeni Celzijusovih a najviša oko 15 stepeni. Tokom noći novo umereno naoblačenje.

(Beta, 02.04.2024)