Više ulica u Kragujevcu danas bez vode

Zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži u Daničićevoj na uglu Deligradske i Kneza Miloša danas od 08:00 do 15:00 sati bez vode će ostati potrošači u Daničićevoj od Skerlićeve do Vuka Karadžića, neparna strana u Kneza Miloša od Đenerala Kovačevića do Daničićeve i Vuka Karadžića. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri. Mole se potrošači da obezbede vodu za neophodne potrebe.