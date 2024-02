Fondacija Slavko Ćuruvija pozvala na skup u ponedeljak ispred Apelacionog suda: Pravosuđe se predalo pred silom

Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, koje je naručila i organizovala država, ostaje nekažnjen zločin, 25 godina pošto je izvršen i devet godina od početka suđenja, saopštila je u nedelju Fondacija Slavko Ćuruvija.

Nakon 10 meseci skrivanja od javnosti, Apelacioni sud je u petak objavio odluku da je četvoricu bivših pripadnika Resora državne bezbednosti oslobodio krivice za ubistvo Ćuruvije, navodi se u saopštenju, uz tvrdnju da se "pravosuđe predalo pred silom". Fondacija Slavko Ćuruvija je pozvala na skup u ponedeljak, u 14 časova, ispred Apelacionog suda, u Nemanjinoj ulici broj 9.