Novo američko upozorenje za kurtija Ambasador SAD u Prištini: Nepotrebno podižete etničke tenzije, odložite odluku o dinaru

Vlada Sjedinjenih Država je duboko zabrinuta zbog nedavnih postupaka Vlade tzv.

Kosova koji imaju direktan i negativan efekat na Srbe i druge manjinske zajednice na KiM, saopštio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Džefri Hovenijer. U izjavi objavljenoj na društvenoj mreži “X” Hovenijer je naveo da ove akcije nepotrebno podižu etničke tenzije i kao posledicu ograničavaju mogućnosti Sjedinjenih Država da služe kao efikasan zagovornik tzv. Kosova u međunarodnoj areni. The United States Government is deeply concerned about