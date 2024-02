"On je nesposoban": Tramp udario na Bajdena: SAD neće preživeti ako ponovo postane predsednik

Kandidat za predsedničku nominaciju Republikanske stranke Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države neće preživeti ukoliko Džo Bajden ponovo postane predsednik te zemlje.

- Po mom mišljenju, najgora stvar koja može da se dogodi jeste da Bajden ponovo postane predsednika. Iskreno, iz mnogo razloga, naša zemlja to ne bi preživela - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz. Dodao je da je Bajden "nesposoban i najgori predsednik u istoriji Sjedinjenih Država". - To svi znaju - istakao je Tramp. Komentarišući to što je Bajden nedavno dobio podršku sindikata radnika u autoindustriji UAW, Tramp je poručio da, kako je rekao, više neće biti