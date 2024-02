Tramp: Bajden bi mogao da nas uvuče u treći svetski rat

VAŠINGTON - Kandidat za predsedničku nominaciju Republikanske stranke Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće preživeti ukoliko Džozef Bajden ponovo postane predsednik te zemlje, dodavši bi Bajden do novembra ''mogao da uvede zemlju u treći svetski rat''.

"Naša zemlja je u haosu. Naše granice su otvorene i nesigurne. Devet meseci je dug period. Postoje dobre šanse da u tom periodu dođe do trećeg svetskog rata jer imamo nekoga ko ne radi svoj posao kako treba", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz. Dodao je da je Bajden "nesposoban i najgori predsednik u istoriji Sjedinjenih Država". "To svi znaju", istakao je Tramp. Komentarišući to što je Bajden nedavno dobio podršku sindikata radnika u autoindustriji (UAW),