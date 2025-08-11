UKRAJINSKA KRIZA: Rute: Kijev treba de fakto da prizna teritorije pod kontrolom Rusije; Vens: SAD pripremaju sastanak Putina i Zelenskog

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.265. dan. Sjedinjene Američke Države rade na organizovanju sastanka između Vlodimira Zelenskog i Vladimira Putina kako bi se okončao rat, potvrdio je potpredsednik Džej Di Vens. Pregovori o Ukrajini moraju priznati rusku de fakto kontrolu nad teritorijama, ali ne i formalizovati je s pravne tačke gledišta, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute. Predsednik Volodimir Zelenski je rekao da Rusi nameravaju da "prevare Ameriku", ali da Ukrajina to neće dozvoliti.

Najmanje 20 ljudi je ranjeno u ruskom bombardovanju Zaporožja kada je pogođena zgrada autobuske stanice i univerzitetska medicinska klinika, saopštile su lokalne vlasti. U Specijalnoj operaciji dronovi GUR-a pogodili su rusku rafineriju nafte, 2.000 kilometara udaljenu od Ukrajine u Republici Komi, potvrdili su izvori iz ukrajinskog Ministarstva odbrane. Odbrambene snage su pogodile komandni punkt ruskih snaga u oblasti Oleški na privremeno okupiranoj teritoriji