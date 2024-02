U Srbiji u utorak pretežno sunčano, temperature do 22 stepena

U Srbiji će u utorak, 6. februara veći deo dana biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine, u istoènoj Srbiji, kao i na planinama povremeno jak, zapadni i jugozapadni, a temperature će se kretati od minus dva do 22 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano, sa slabim, umerenim, zapadnim i jugozapadnim vetrom i temperaturama od tri do 19 stepeni. U narednih nedelju dana biće natprosečno toplo, pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Prve padavine lokalnog karaktera očekuju se u