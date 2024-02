Danas temperatura i do 22 stepena

Beta pre 15 minuta

Danas će u Srbiji temperatura biti i do 22 stepena Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Veći deo dana biće sunčan. Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji, kao i na planinama povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od minus dva do sedam, a najviša od 17 do 22 stepena. {image2} I u Beogradu će biti sunčano. Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša oko 19 stepeni.

(Beta, 02.06.2024)