I dalje toplo i mahom sunčano u Novom Sadu

Nastavljaju se topli dani u Novom Sadu.

U sredu će biti umereno oblačno vreme, a temperatura će biti od 5 do 19 stepeni. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. U četvrtak i petak takođe umereno oblačno. U četvrtak od 6 do 21 stepen, a u petak od 8 do 22 stepena. I vikend topao, ali nešto oblačniji. U subotu će biti od 10 do 21 stepen, a u nedelju od 10 do 17 stepeni. Početkom naredne sedmice kiša. Od utorka zahlađenje. Biometeorološka prognoza za sredu, 7. februar: Pažnja se savetuje osobama sa