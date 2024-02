Netanjahu odbacio Hamasove zahteve za prekid vatre

Izraelski premijer Bendžamin Netanjahu danas je odbacio uslove palestinskog Hamasa za mirovni sporazum i oslobađanje talaca, nazvavši ih „iluzornim“.

Netanjahu je rekao da će Izrael nastaviti sa ratom protiv Hamasa koji je ušao u peti mesec, sve dok ne postigne „absolutnu pobedu“. „Predaja iluzionim zahtevima Hamasa ne samo da neće dovesti do oslobađanja talaca, već će samo omogućiti još jedan masakr“, rekao je Netanjahu u televizijskom obraćanju. „Mi smo na putu apsolutne pobede“, dodao je on, rekavši da će cela operacija trajati mesecima, ne godinama i „da nema drugog načina“. On je to izjavio kratko nakon