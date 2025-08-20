Udar bez milosti, a sat otkucava: 60.000 vojnika IDF kreće na Gazu – grad pred potpunim okruženjem

Neki rezervisti biće raspoređeni na druge frontove

Izraelske odbrambene snage ( IDF) saopštile su da će desetine hiljada vojnika učestvovati u planiranoj ofanzivi na grad Gazu, dok se paralelno pripremaju proširenja medicinske infrastrukture na jugu Pojasa Gaze. U vojnoj operaciji, nazvanoj "Gideonove kočije B", učestvovaće pet divizija koje obuhvataju ukupno 14 brigadnih timova sa pešadijskim, oklopnim, artiljerijskim i inženjerskim jedinicama, preneo je Tajms of Izrael. U okviru mobilizacije, izraelska vojska