Karlson objavljuje intervju sa Putinom u ponoć, mediji tvrde da se u Moskvi sastao sa Snoudenom

Američki voditelj Taker Karlson objavio je danas sliku sa intervjua sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i najavio da će intervju biti objavljen u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

On je naveo da će intervju prvo biti objavljen na njegovom zvaničnom sajtu. Karlson je u najavi za ovaj intervju, koji je naišao na kritike zapadnih medija i pre nego što je objavljen, rekao da ga je Bela kuća već dva puta sprečila da razgovara sa Putinom. On je dodao da je uradio intervju sa predsednikom Rusije zato što je to posao novinara. "Mi se bavimo novinarstvom. Naša dužnost je da informišemo ljude", rekao je Karlson na video-snimku objavljenom na