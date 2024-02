U Srbiji danas sunčano i natprosečno toplo vreme

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčan i ;natprosečno topao dan uz povremenu umerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren jugozapadni i južni vetar koji će na severu Vojvodine i na planinama povremeno biti jak. Očekuje se da će se najniža temperatura kretati od minus jedan do devet stepeni a najviša dnevna od 15 stepeni do 20 . I u Beogradu danas sunčano i natprosečno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren, jugozapadni vetar, prenosi Beta. Najniža temperatura od četiri do devet stepeni a najviša od 18 stepeni do 20.