Sutra sunčano i natprosečno toplo vreme, u Vojvodini umereno oblačno

Duvaće južni i jugozapadni vetar u pojačanju, naročito u planinskim predelima Dinarskog područja, gde se očekuju i udari olujne jačine.

Najniža temperatura kretaće se od minus dva stepena do deset stepeni a najviša od 16 do 23 stepena. Umerena oblačnost će se kasnije posle podne, uveče i tokom noći, proširiti na celu zemlju, tek ponegde uslovljavajući sasvim slabu kratkotrajnu kišu. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i natprosečno toplo vreme sa umerenim naoblačenjem posle podne i uveče. Duvaće slab do umeren, južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od sedam do deset stepeni a najviša oko