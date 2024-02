Vremenska prognoza za 9. Februar: Raste temperatura, za vikend proleće

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena.

Danas će u Srbiji biti sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Srbija: U petak vrlo toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na severu Vojvodine povremeno pojačan jugozapadni. Popodne naoblačenje zahvata Vojvodinu, ali bez kiše. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 9°C, a maksimalna od 17°C u Subotici do 22°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo i