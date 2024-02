Drama na Pešteru: Jezivi navodi o nestalom Nusretu, čekaju se vatrogasci da pretraže bunar dubok 10 metara

Preko 200 ljudi od jutros traži nestalog mladića Nusreta Destovića iz sela Đerikara sa Peštera, kom se svaki trag gubi u četvrtak dva sata nakon ponoći.

Pojavile su se sumnje da je njegovo telo pronađeno u bunaru, ali to još uvek nije potvrđeno. „Sumnja se da je momak ubijen i da je njegovo telo bačeno u bunar. Međutim, sada se čekaju vatrogasci kako bi ušli u bunar i videli da li je to zapravo tačno. Velika je dubina, oko deset metara, ne može sa sigurnošću da se kaže da je to njegovo telo. Sve ćemo znati kad dođu vatrogasci. Inače, taj bunar se nalazi u blizini kuće osobe za koju se sumnja da je počinila zločin.