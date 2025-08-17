VJT: Primenićemo sva ovlašćenja protiv grupa koje žele anarhiju

Moj Novi Sad pre 3 sata
VJT: Primenićemo sva ovlašćenja protiv grupa koje žele anarhiju
Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je danas da "ukoliko određene društvene grupe primenom nasilja žele da Srbiju uvedu u stanje anarhije, neka budu svesne da će javno tužilaštvo primeniti sva svoja ovlašćenja zaštite ustavnog i zakonskog poretka naše zemlje". – Demonstranti koji nikako nemaju pravo primene fizičke sile prema bilo kome ili čemu, za primenu iste moraju biti odgovorni, i javna tužilaštva naše zemlje bez izuzetka moraju primeniti sva svoja
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Ministarstvo pravde: Sud u Valjevu ubrzava procesuiranje demonstranata

Ministarstvo pravde: Sud u Valjevu ubrzava procesuiranje demonstranata

N1 Info pre 55 minuta
Ministarstvo pravde: Sud i tužilaštvo u Valjevu ubrzavaju procesuiranje „počinilaca nasilja“

Ministarstvo pravde: Sud i tužilaštvo u Valjevu ubrzavaju procesuiranje „počinilaca nasilja“

Nedeljnik pre 30 minuta
Ministarstvo pravde: Sud u Valjevu ubrzava procesuiranje demonstranata

Ministarstvo pravde: Sud u Valjevu ubrzava procesuiranje demonstranata

Novi magazin pre 50 minuta
Ministarstvo pravde: Sanirana oštećenja na zgradi valjevskog tužilaštva

Ministarstvo pravde: Sanirana oštećenja na zgradi valjevskog tužilaštva

RTS pre 50 minuta
Brzom reakcijom Ministarstva pravde sanirana oštećenja na zgradi tužilaštva u Valjevu

Brzom reakcijom Ministarstva pravde sanirana oštećenja na zgradi tužilaštva u Valjevu

Euronews pre 1 sat
Brzom reakcijom Ministarstva pravde sanirana oštećenja na zgradi tužilaštva u Valjevu

Brzom reakcijom Ministarstva pravde sanirana oštećenja na zgradi tužilaštva u Valjevu

Telegraf pre 1 sat
Visoki savet tužilaštva pozvao građane da se uzdrže od nasilja

Visoki savet tužilaštva pozvao građane da se uzdrže od nasilja

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

(Foto, video) ovo je biznismen čiju jahtu guta požar u Budvi: Buktinja sve veća, snimci sa lica mesta jezivi: Stihija…

(Foto, video) ovo je biznismen čiju jahtu guta požar u Budvi: Buktinja sve veća, snimci sa lica mesta jezivi: Stihija zahvatila još 2 plovila

Blic pre 25 minuta
Srbin se utopio u Grčkoj: Telo muškarca izvučeno iz mora bez svesti

Srbin se utopio u Grčkoj: Telo muškarca izvučeno iz mora bez svesti

Blic pre 50 minuta
(Foto, video) gori luksuzna jahta u budvi! Požar guta jahtu biznismena

(Foto, video) gori luksuzna jahta u budvi! Požar guta jahtu biznismena

Blic pre 1 sat
(VIDEO) Požar na jahti u Budvi

(VIDEO) Požar na jahti u Budvi

N1 Info pre 15 minuta
Pohapšeni blokaderi u Nišu: Petoro nasilnika spremalo opšti haos, pogledajte šta im je sve policija zaplenila! Planirali novi…

Pohapšeni blokaderi u Nišu: Petoro nasilnika spremalo opšti haos, pogledajte šta im je sve policija zaplenila! Planirali novi napad na prostorije SNS (foto)

Kurir pre 25 minuta