Načelnik Generalštaba: Nemačka vojska za pet godina mora biti spremna za rat

Načelnik Generalštaba nemačke vojske Karsten Brojer (Carsten Breuer) ocenio je danas da je vojska, koja se modernizuje od početka ruske invazije u Ukrajini, mora da bude „sposobna za rat, za pet godina“. „Na osnovu različitih analiza i kada vidim potencijalnu pretnju koju Rusija predstavlja, za nas to znači pet do osam godina priprema“, rekao je nemački general za nedeljno izdanje list „Velt“ (Die Welt). Prema njegovim rečima, to ne znači da će tada biti rata, ali