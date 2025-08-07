Jak zemljotres u Grčkoj: Panika na Peloponezu: "Kuća se tresla 4-5 sekundi, dugo je trajao"

Snažan zemljotres jačine 4,7 stepena po Rihteru pogodio je južnu Grčku, tačnije Peloponesko poluostrvo.

Zemljotres se dogodio na 11 kilometara od mesta Mesini i 126 kilometara od Patre. Epicentar potresa bio je na dubini od pet kilometara. "Dugo je trajao", napisao je jedan korisnik na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta. "Kuća se tresla 4-5 sekundi", napisao je drugi korisnik.