Jak zemljotres u Grčkoj: Panika na Peloponezu: "Kuća se tresla 4-5 sekundi, dugo je trajao"

Blic pre 13 minuta
Jak zemljotres u Grčkoj: Panika na Peloponezu: "Kuća se tresla 4-5 sekundi, dugo je trajao"

Snažan zemljotres jačine 4,7 stepena po Rihteru pogodio je južnu Grčku, tačnije Peloponesko poluostrvo.

Zemljotres se dogodio na 11 kilometara od mesta Mesini i 126 kilometara od Patre. Epicentar potresa bio je na dubini od pet kilometara. "Dugo je trajao", napisao je jedan korisnik na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta. "Kuća se tresla 4-5 sekundi", napisao je drugi korisnik.
