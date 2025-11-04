Kos: U Srbiji je bilo napretka, ali bi trebalo još više da se učini

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas na panelu u okviru Samita o proširenju EU, koji se u organizaciji Euronews-a održava u Briselu, da su od svih zemalja Zapadnog Balkana Crna Gora i Albanija najviše napredovale, a da ih slede Moldavija i Ukrajina. "Dakle ono što je važno jeste što bi Srbija mogla da bude spremna do određene mere u nekim poglavljima pregovora, spremnija više od drugih. Ali, znate, moramo zaista da vidimo napredak, posebno u