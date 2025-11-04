EU spremna da primi Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu, mogući rok 2030.

Nove zemlje bi mogle da se pridruže Evropskoj uniji do 2030. godine, uključujući Albaniju, Moldaviju, Ukrajinu i Crnu Goru, najavila je Kaja Kalas, šef diplomatije Evropske unije na konferenciji za novinare u Briselu na kojoj je predstavila redovni godišnji izveštaj Evropske komisije o proširenju.

„Smatramo realnim ciljem da se nove zemlje pridruže EU do 2030. godine“, rekla je ona, ističući da najbolje perspektive, prema Evropskoj komisiji, čekaju pomenute četiri. Prema njenim rečima, za Ukrajinu članstvo u EU trebalo bi da postane, između ostalog, „važna garancija bezbednosti“. Istovremeno, evropski komesar za proširenje Marta Kos izjavila je na istoj konferenciji za novinare da Evropska komisija podržava ambiciju Crne Gore „da završi pregovore o