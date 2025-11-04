Kos: U Srbiji je bilo napretka, ali bi trebalo još više da se učini

BRISEL - Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas na panelu u okviru Samita o proširenju EU, koji se u organizaciji Juronjuza održava u Briselu da su od svih zemalja Zapadnog Balkana Crna Gora i Albanija najviše napredovale, a da ih slede Moldavija i Ukrajina.

"Dakle ono što je važno jeste što bi Srbija mogla da bude spremna do određene mere u nekim poglavljima pregovora, spremnija više od drugih. Ali, znate, moramo zaista da vidimo napredak, posebno u vladavini prava, borbi protiv korupcije, slobodi medija, akademskoj slobodi. I to su zapravo područja, poslednje tri tačke gde je Srbija nazadovala. Ali ipak, znate, pružam ruku u smislu da želimo da vidimo demokratsku Srbiju u EU, ali demokratsku Srbiju. I drago mi je što