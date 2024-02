Detaljna prognoza za naredne dane: Očekuje se sneg u ovim mestima

U Srbiji će od početka ove nedelje do četvrtka biti oblačno i postepeno hladnije sa čestom kišom u svim krajevima.

Sredinom sedmice u planinskim predelima kiša će preći u sneg uz stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača tamo gde ga već ima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). „Biće izražena dnevna kolebanja temperature van većih urbanih sredina do subote“, saopštio je RHMZ. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 5 do 10, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni Celzijusa. Padavine će u većini krajeva biti slabog