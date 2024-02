Sutra oblačno i hladnije, ponegde moguća kiša

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i hladnije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severu će biti suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Duvaće umeren i jak, na planinama istočne Srbije i sa udarima olujne jačine, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od četiri do devet, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i još malo hladnije sa kratkotrajnom kišom tokom dana. Najniža temperatura biće od pet do sedam, a najviša