Danas su Sveta Tri jerarha

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici u Vranju i Srbiji obeležavaju praznik Sveta Tri jerarha kao uspomenu na Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.

U našem narodu ovaj dan je esnafska slava metalaca, dok je kod Grka to ne samo verski, nego i nacionalni i školski praznik. Prema verovanju, štite ljude i životinje od mrazeva i zlih vetrova. Po vetrovima koji danas duvaju prognozira se kako će biti vreme u toku godine. U vreme cara Aleksija Komnena, došlo je među učenim ljudima u Carigradu do nesuglasica i prepirki koji je od trojice svetitelja bio najveći. Po jednima, to je bio Vasilije Veliki, zbog njegove