Oblačno s kišom - temperatura i dalje iznad proseka

Oblačno, mestimično s kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, od sredine dana u skretanju na severozapadni vetar. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu bez jakog vetra. Povremeno kiša i temperautra do 14 stepeni.

Pretežno oblačno i hladnije, ali i dalje s temperaturama iznad proseka, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, a na visokim planinama sa snegom. Padavine će u većini krajeva biti slabog intenziteta. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni vetar, koji će ujutro na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima biti u skretanju na zapadni i severozapadni vetar uz kratkotrajno pojačanje.